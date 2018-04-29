نادال يحرز اللقب 11 في برشلونة

والفوز هو الرقم 401 على الملاعب الترابية للماتادور الإسباني، رابع أكثر اللاعبين تحقيقاً للانتصارات على هذه النوعية من الملاعب بعد الأرجنتيني غييرمو كوريا برصيد 659 فوزاً، والإسباني مانويل أورينتيس (502) والنمسوي توماس موستر (422).

وسيسمح اللقب الـ 77 لنادال (31 عاماً)، منها 16 لقباً في البطولات الأربع الكبرى، بالاحتفاظ بصدارة التصنيف العالمي غدا الاثنين، وهو لم يخسر سوى 35 مباراة على الملاعب الترابية، ويتضمن سجله في دورة برشلونة 58 فوزاً حتى الآن مقابل 3 هزائم.

وعزز نادال أيضًا رقمه القياسي من حيث عدد المجموعات المتتالية دون هزيمة على الملاعب الترابية بعدما رفعه إلى 46 مجموعة منذ خسارته الأخيرة على هذا النوع من الملاعب العام الماضي في ربع نهائي دورة روما على يد النمسوي دومينيك تييم وصيفه في برشلونة العام الماضي.

وكان إبن مايوركا أحرز الأحد الماضي لقبه الحادي عشر أيضاً في دورة مونتي كارلو، ويأمل بأن يتوج للمرة الحادية عشرة أيضا في رولان غاروس التي تحتضن ملاعبها بطولة فر نسا المفتوحة، ثاني بطولات الغرالند سلام الأربع الكبرى، من 27 أيار/مايو إلى 10 حزيران/يونيو.

من جانبه، خاض تسيتسيباس (19 عاماً) أول نهائي في مسيرته الاحترافية، وهو سيدخل قائمة الخمسين الأوائل في التصنيف الجديد للاعبين المحترفين ليصبح أول يوناني يحقق هذا الانجاز.

وكان تسيتسيباس حقق الجمعة أهم فوز في مسيرته حتى الآن بتغلبه على تييم 6-3 و6-2 في ربع النهائي.