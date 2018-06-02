نادال يتخطى صديق الطفولة ويبلغ الدور الرابع

ولم يجد نادال صعوبة تذكر في تخطي صديقه الفرنسي ريشار غاسكيه السابع والعشرين بالفوز عليه 6-3 و6-2 و6-2، واحتاج الى ساعتين لتجاوزه.

وهذا الفوز الـ82 لنادال في رولان غاروس، الساعي الى لقبها الثاني تواليا والحادي عشر في مسيرته، مقابل هزيمتين فقط في الدور الرابع عام 2009 (السويدي روبن سودرلينغ) وربع نهائي 2015 (الصربي نوفاك ديوكوفتيش، وانسحاب من الدور الثالث عام 2016 بسبب الاصابة (قبل لقاء مواطنه مارسيل غرانويرز).

وأكد نادال (31 عاما) تفوقه التام على غاسكيه، صديقه منذ أن كانا يافعين، بتحقيقه فوزه الـ16 على الفرنسي من أصل 16 مواجهة بينهما، محطما في طريقه رقمه الشخصي من حيث عدد المجموعات المتتالية التي فاز بها في رولان غاروس (34)، واقترب من الرقم القياسي الذي سجله السويدي بيورن بورغ (41) بين 1979 و1981.

ويلتقي نادال في الدور الرابع الألماني المغمور ماكسيميليان مارترر (22 عاما و70 عالميا)، والذي تغلب على الأستوني يورغن تسوب 6-2 و6-1 و6-4 وبلغ ثمن النهائي للمرة الأولى في الغراند سلام.

ويخوض نادال البطولة الفرنسية التي احرز لقبها للمرة الاولى في 2005 وتستمر حتى العاشر من حزيران/يونيو، بعدما أحرز هذا الموسم اللقب الحادي عشر أيضا في دورتين ترابيتين هما مونتي كارلو وبرشلونة الاسبانية، والثامن في دورة روما الايطالية.

وبلغ الدور الرابع ايضا الجنوب أفريقي كيفن اندرسون السادس والبلجيكي دافيد غوفان الثامن بفوزهما على الالماني ميشا زفيريف بصعوبة 6-1 و6-7 (3-7) و6-3 و7-6 (7-4)، والفرنسي غايل مونفيس الثاني والثلاثين 6-7 (6-8) و6-3 و4-6 و7-5 و6-3 تواليا.

ويلتقي اندرسون في الدور المقبل الارجنتيني دييغو شفارتسمان الحادي عشر والذي تغلب بدوره على الكرواتي بورنا تشوريتش 7-5 و6-3 و6-3، فيما يلعب غوفان مع الإيطالي ماركو تشيكيناتو الذي أقصى الإسباني بابلو كارينو بوستا العاشر.