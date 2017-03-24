ميامي: هاليب وكيربر تعبران بصعوبة بالغة

عانت الرومانية سيمونا هاليب الثالثة في البطولة الأمرين لتخطي عقبة اليابانية ناومي أوساكا واحتاجت إلى 3 مجموعات للفوز عليها 6-4 و2-6 و6-3 في ساعة و53 دقيقة في دورة ميامي الأميركية في كرة المضرب.

وهو الفوز الثاني لهاليب على أوساكا في مباراتين جمعت بينهما حتى الآن.

وكانت هاليب خرجت من الدور ثمن النهائي لدورة إنديان ويلز الأسبوع الماضي بخسارتها أمام الفرنسي كريستينا ملادينوفيتش.

وتلعب هاليب في الدور المقبل مع الإستونية انيت كونتافيت الصاعدة من التصفيات والفائزة على الروسية إيكاترينا ماكاروفا الثانية والثلاثين 6-7 (1-7) و6-2 و6-2.

وعلى شاكلة هاليب، واجهت الألمانية أنجيليك كيربر المصنفة أولى عالمياً صعوبة في المجموعة الأولى أمام الصينية ينغ ينغ دوان قبل أن تتغلب عليها 7-6 (7-3) و6-2.

وتلتقي كيربر في الدور الثالث مع الأميركية سيلبي روجرز التي أقصت الروسية داريا كاساتكينا الحادية والثلاثين 6-4 و5-7 و6-صفر.

وحوّلت الإسبانية غاربيني موغوروتسا السادسة في البطولة خسارتها المجموعة الأولى صفر-6 أمام الأميركية كريستينا ماكهايل إلى فوز بعدما كسبت المجموعتين الثانية والثالثة 7-6 (8-6) و6-4 على التوالي، لتضرب موعداً مع الصينية شوياي جانغ الثلاثين في المنافسات.

وتأهلت الأميركية ماديسون كيز الثامنة في البطولة بفوزها على السويسرية فيكتوريا غولوبيتش 6-1 و6-2، لتواجه الرومانية إيرينا بيغو الثامنة والعشرين أو الإسبانية لارا أروابارينا.

وفازت الأميركية فينوس ويليامس الحادية عشرة على البرازيلية بياتريز حداد مايا 6-4 و6-3، والأسترالية سامانتا ستوسور الرابعة عشرة على مواطنتها أشلي بارتي 6-4 و6-4، والتشيكية بربورا زاهلافوفا ستريكوفا الخامسة عشرة على السويدية يوهانا لارسون 4-6 و6-3 و7-6 (7-3).

خروج كثيف للمصنفات

من جهة أخرى شهدت البطولة توديع عدد كبير من المصنفات، حيث غادرت الروسية إيلينا فيسنينا الثالثة عشرة الدورة من الدور الثاني بخسارتها أمام الكرواتية أيلا تومليانوفيتش المشاركة ببطاقة دعوة 6-3 و4-6 و5-7.

وكانت فيسنينا توجت بلقب دورة إنديان ويلز بفوزها على مواطنتها سفتلانا كوزنتسوفا في المباراة النهائية.

وكانت المرة الأولى التي تخوض فيها فيسنينا نهائي في بطولة "برميير مانداتوري" النخبوية ورفعت رصيدها من الألقاب إلى ثلاثة بعد دورتي إيستبورن وهوبارت في 2013.

وصعدت فيسنينا إلى أفضل تصنيف في مسيرتها الإحترافية عقب تتويجها بدورة إنديان ويلز حيث ارتقت مرتبتين وصارت ثالثة عشرة.

وتلعب طومليانوفيتش في الدور الثالث مع التشيكية لوسي سافاروفا.

وخرجت أيضاً الإيطالية روبرتا فينتشي الخامسة والعشرون من الدور الثاني بخسارتها أمام الأميركية تايلور تاونسند 3-6 و2-6 في 63 دقيقة وفي أول مباراة بينهما.

وفي الدور المقبل، تلتقي تاونسند مع كوزنتسوفا السابعة ووصيفة بطلة النسخة الأخيرة والتي تغلبت على اللوكسمبورغية ماندي مينيلا 6-2 و6-2.

وكانت كوزنتسوفا خسرت المباراة النهائية العام الماضي أمام البيلاروسية فيكتوريا أزارنكا التي تستريح في عطلة أمومة.

كما خرجت المجرية تيميا بابوش الرابعة والعشرون بخسارتها أمام الفرنسية بولين بارمنتييه 7-6 (7-1) و2-6 وصفر-6.

وتلتقي بارمنتييه في الدور المقبل مع البريطانية جوانا كونتا العاشرة التي تغلبت على البيلاروسية ألكسندرا ساسنوفيتش الصاعدة من التصفيات 6-2 و6-7 (5-7) و6-4.

وفازت الألمانية يوليا جورج على الإسبانية كارلا سواريز العشرين 6-4 و7-6 (7-5)، واليابانية ريسا أوزاكي على الهولندية كيكي برتنز السادسة عشرة 6-4 و4-6 و6-1، والرومانية باتريسيا تيغ على الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش الثانية والعشرين 7-6 (7-4) و6-2، والصينية شواي بينغ على الفرنسية كارولين غارسيا الحادية والعشرين 6-4 و6-صفر، والرومانية سورانا سيرستيا على اللاتفية أناستازيا سيفاستوفا التاسعة عشرة 7-6 (7-4) و3-6 و6-3.