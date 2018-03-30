وبلغت التشيكيتان المباراة النهائية بعد فوزهما على كل من البلجيكية إيليز مرتينس والهولندية ديمي شورس بواقع 4-6 و6-3 و11-9، وستلتقيان الثنائي المكون من الأميركية كوكو فاندويغي والأسترالية آشلي بارتي الفائزتان على الثنائي المكون من الروسيتين ايكاترينا ماكاروفا وايلينا فيسنينا بواقع 3-6 و6-2 و10-7.
ميامي: سينياكوفا وكرجتشيكوفا إلى نهائي زوجي السيدات
تأهل الثنائي المكوّن من التشيكيتين بربورا كرجتشيكوفا وكاترينا سينياكوفا الجمعة إلى نهائي زوجي السيدات ضمن بطولة ميامي للتنس.
بطولة ميامي زوجي السيدات بربورا كرجتشيكوفا كاترينا سينياكوفا