ميامي: سينياكوفا وكرجتشيكوفا إلى نهائي زوجي السيدات



وبلغت التشيكيتان المباراة النهائية بعد فوزهما على كل من البلجيكية إيليز مرتينس والهولندية ديمي شورس بواقع 4-6 و6-3 و11-9، وستلتقيان الثنائي المكون من الأميركية كوكو فاندويغي والأسترالية آشلي بارتي الفائزتان على الثنائي المكون من الروسيتين ايكاترينا ماكاروفا وايلينا فيسنينا بواقع 3-6 و6-2 و10-7.