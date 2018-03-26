مغامرة الأسترالي الشاب تنتهي في ميامي

وكان كوكيناكيس حقق مفاجأة مدوية السبت بالتغلب على السويسري المخضرم روجيه فيدرر.

وتقدم كوكيناكيس 3-1 في المجموعة الثالثة الحاسمة عندما بدأ فرداسكو يتذمر من تصرفات معسكر منافسه في المدرجات وتحديداً من والد كوكيناكيس الجالس خلفه معتبراً بأنه يتكلم بصوت عال كلما فقده إرساله الأول.

وخسر الاسترالي إرساله بعدها وتبادل اللاعبان الحديث بحدة قبل أن يخوضا جولة فاصلة انتهت بفوز الإسباني الأكثر خبرة على الملاعب.

وكان كوكيناكيس الذي غاب عن معظم العام الماضي بداعي الاصابة أسقط فيدرر في الدور الأول وتسبب بفقدانه صدارة التصنيف العالمي للعبين المحترفين لصالح الاسباني رافايل نادال.

ويلتقي فرداسكو في ربع النهائي مع مواطنه بابلو كارينو بوستا الفائز على الأميركي ستيف جونسون 6-4 و6-4.

وتأهل الى ربع النهائي الألماني ألكسندر زفيريف الرابع والجنوب أفريقي كيفن أندرسون السادس بفوزهما على الإسباني دافيد فيرر 2-6 و6-2 و6-4، والروسي كارن خاتشانوف 4-6 و6-2 و6-3.



ويلتقي زفيريف مع الأسترالي نيك كيريوس الفائز بدوره على الإيطالي فابيو فونييني 6-3 و6-3.



وكان الإثنين يوم سقوط الأميركيين بامتياز، فخرج أيضاً جاك سوك الثامن بخسارته أمام الكرواتي بورنا كوريتش 7-5 و6-7 (4-7) و3-6، وسام كويري الحادي عشر بخسارته أمام الكندي دينيس شابوفالوف 4-6 و6-3 و5-7.