مارتينيز تغادر الجهاز التدريبي للإسبانية موغوروزا



وانضمت مارتينيز في بادئ الأمر مؤقتا إلى الجهاز التدريبي لموغوروزا أثناء غياب سام سوميك المدرب الرئيسي وساعدت اللاعبة الإسبانية المصنفة الثالثة عالميا على الفوز بلقبها في ويمبلدون.

وعادت مارتينيز للانضمام إلى الجاهز التدريبي للاعبة الحاصلة على لقبين في البطولات الأربع الكبرى في فبراير/شباط.

وقالت مارتينيز التي سبق لها بلوغ نهائي أستراليا المفتوحة وفرنسا المفتوحة على تويتر "أرغب في الإعلان عن انتهاء التعاون مع غاربين بعد بطولة ميامي".

وتابعت "قررت موغوروزا العودة للعمل بشكل كامل مع مدربها. كان التعاون رائعا بيننا في البطولات الأخيرة وأتمنى لها وباقي أفراد الفريق التدريبي كل التوفيق".

وخسرت موغوروزا البالغة من العمر 24 عاما أمام سلون ستيفنز بطلة أميركا المفتوحة 6-3 و6-4 في ميامي يوم الاثنين.

