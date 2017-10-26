مارتينا هينغيس تعلن اعتزالها للمرة الثالثة

وسبق لهينغيس (37 عاماً) أن اعتزلت مرتين خلال مسيرتها، إحداهما بعد فحص إيجابي أثبت وجود آثار للكوكايين في جسدها.

وأكدت اللاعبة التي برزت في سن مبكرة في منافسات فردي السيدات، أن البطولة الختامية للموسم في سنغافورة هي الأخيرة لها.

وكتبت عبر موقع فيسبوك "ها نحن هنا للمرة الثالثة والأخيرة"، وذلك بعد فوزها مع زميلتها التايوانية تشان يونغ-جان على انا-لينا غروينفيلد وكفيتا بيتشكه، وبلوغهما نصف نهائي البطولة.

وتابعت "إذا نظرت الى الوراء الان، يصعب التصديق انني بدأت مسيرتي الاحترافية قبل 23 عاماً تماماً"، مضيفة "السنوات التي تلت ذلك كانت من اكثر سنوات حياتي نجاحا على الصعيدين الشخصي والمهني، ولكنني أعتقد أن الوقت حان للاعتزال، وهو ما سأقوم به بعد مباراتي الأخيرة هنا في سنغافورة".

وأحدثت هينغيس المولودة في سلوفاكيا انقلابا في عالم كرة المضرب في عام 1997 عندما كانت لا تزال في السادسة عشرة من العمر، إذ أحزرت ألقاب ثلاثة بطولات من الأربع الكبرى (أستراليا المفتوحة وويمبلدون الإنكليزية وفلاشينغ ميدوز الأميركية)، وبلغت نهائي البطولة الرابعة لـ "الغراند سلام"، رولان غاروس الفرنسية.

وشكل هذا الصعود الصاروخي، بداية فترة سيطرت فيها هينغيس على اللعبة، علماً أنها أمضت 209 أسابيع كمصنفة أولى عالمياً.

وتضمن سجل هينغيس خمسة ألقاب في البطولات الكبرى "غراند سلام" عندما أعلنت اعتزالها للمرة الأولى عام 2003 وهي في الثانية والعشرين من العمر فقط، بسبب الاصابات المتتالية التي تعرضت لها. إلا أنها عادت إلى الملاعب عام 2006، قبل أن تعتزل مجدداً بعد فحص للمنشطات في ويمبلدون 2007، أثبت تعاطيها الكوكايين.

وقالت اللاعبة عبر فيسبوك الخميس "حظيت بفرصة ممارسة هذه الرياضة المذهلة طوال هذه السنوات. كرة المضرب كانت دائماً شغفي وأنا ممتنة جداً لكل التحديات، الفرص، التعاونات والصداقات التي أتيحت لي. أشكر بالأخص والدتي (ميلاني موليتور) التي علمتني هذه اللعبة الجميلة"، علماً أن والدة هينغيس سمتها مارتينا تيمنا بلاعبة كرة المضرب الأميركية من أصل تشيكوسلوفاكي مارتينا نافراتيلوفا.

وركزت هينغيس في عودتها الثانية على خوض منافسات الزوجي إلى أن تصدرت التصنيف العالمي للمحترفات في هذه الفئة، محرزة 20 لقباً كبيراً في زوجي السيدات والزوجي المختلط.

ولا تزال الفرصة سانحة أمام السويسرية لإنهاء هذا الموسم في أعلى مستوى في حال فوزها مع شريكتها على تيميا بابوش واندريا هلافاكوفا في نصف النهائي.

وفي تصريحات للصحافيين الخميس، قالت هينغيس "أعتقد أن هذه المرة هي الحاسمة (...) بعد موسم كهذا، أعتقد أن التوقيت مثالي أيضاً. ترغب دائماً في التوقف وأنت في القمة بدلاً من التراجع".

وشددت هينغيس على أنها ستبقى جزءاً من كرة المضرب، مشيرةً إلى أنها "بطريقة ما سأبقى على صلة. بالتأكيد سأخلد إلى الراحة لبعض الوقت. قمت بالتدريب سابقاً، يمكنني أن أساعد والدتي في مدرستها لكرة المضرب. بالتأكيد لن أفتقد إلى الضغط اليومي" للعبة.

