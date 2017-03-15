كيربر تودع إنديان ويلز

وخسرت كيربر في الدور الرابع أمام الروسية إيلينا فيسنينا الرابعة عشرة في البطولة 3-6 و3-6.

وتلعب فيسنينا في ربع النهائي مع الأميركية المخضرمة فينوس وليامس الثانية عشرة في البطولة الفائزة على الصينية بينغ شواي 3-6 و6-1 و6-3.

وتأهلت إلى ربع النهائي التشيكية كارولينا بليسكوفا الثالثة بعد أن تقدمت على السويسرية تيميا باتشينسكي الخامسة عشرة في البطولة قبل أن تعلن الأخيرة انسحابها بسبب الإصابة.

وتواجه بليسكوفا في مباراتها المقبلة الإسبانية غاربيني موغوروتسا التي تغلبت على الأوكرانية ايلينا سفيتولينا 7-6 (7-5) و1-6 و6-صفر، وستواجه مواطنتها أناستازيا بافليوتشنكوفا التاسعة عشرة الفائزة على السلوفاكية دومينيكا تشيبولكوفا الخامسة 6-4 و3-6 و6-2.

وسبق للروسية أن بلغت المباراة النهائية في 2007 و2008، ولكنها المرّة الأولى التي تصل فيها إلى ربع النهائي منذ ذلك الحين.

وبلغت الدنماركية كارولين فوزنياكي الثالثة عشرة ربع النهائي أيضاً بفوزها على الأميركية ماديسون كييز التاسعة 6-4 و6-4، وتلتقي في مباراتها المقبلة الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش الثامنة والعشرين الفائزة على الأميركية لورن ديفيس 6-3 و6-3.