كيربر تستمتع بضغط صدارة التصنيف العالمي

ورأت اللاعبة قبيل مشاركتها في دورة بريزبين، أنّ الضغط الذي ستعاني منه كمصنفة أولى في موسم 2017، لا يقارن بالسابق.

وقالت: "أعتقد أن هذه السنة ستكون مختلفة تماماً عن 2016"، مضيفةً: "ثمة الكثير من التحديات التي تنتظرني الآن، وأعتقد أنني جاهزة".

وتابعت: "بالطبع الضغط موجود (سابقاً)، لكنه سيكون مختلفاً الآن".

وأشارت كيربر إلى أنها فوجئت بداية الأمر بحجم الاهتمام الذي انصب عليها منذ بلوغها المركز الأول في أيلول/سبتمبر، "لكنني كنت أحاول الاستمتاع بالأمر. ما زلت استمتع به".

وحظيت كيربر بموسم لافت في 2016، إذ أحرزت بطولتين من الأربعة الكبرى ("غراند سلام")، بفوزها على الأميركية سيرينا وليامس في نهائي أستراليا وبليسكوفا في الولايات المتحدة.

وأصبحت كيربر (28 عاماً) أول ألمانية تتصدر التصنيف العالمي منذ مواطنتها شتيفي غراف في العام 1996.