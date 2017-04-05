كيربر تتحاشى الخروج من دورة مونتيري
قلبت الألمانية أنجيليك كيربر المصنفة أولى عالمياً تخلفها بمجموعة واحدة أمام الإيطالية المخضرمة فرانشيسكا سكيافوني إلى فوز 4-6 و6-0 و6-4 وبلغت الدور الثاني من دورة مونتيري المكسيكية الدولي للتنس.
وكان كيربر بلغت نهائي هذه الدورة عام 2013 وخسرت أمام الروسية اناستازيا بافليوتشنكوفا، إلا أنها غابت عن النسخ الثلاث الماضية.
ونجحت كيربر في استعادة تصنيف اللاعبات المحترفات الشهر الماضي من الأميركية سيرينا وليامس مستغلة غياب الأخيرة عن الملاعب بداعي الاصابة.
واحتاجت الألمانية إلى ساعة و40 دقيقة لتخطي عقبة منافستها الإيطالية البالغة من العمر 36 عاماً والتي أكدت بأنها تخوض آخر مواسمها في الملاعب.
وتلتقي كيربر في الدور الثاني ماندي مينيلا من لوكسومبورغ، الفائزة 7-6 (7/3) و6-3 على البلغارية إليتسا كوستوفا.