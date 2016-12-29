كيربر تتأسف لاعتزال إيفانوفيتش

وقالت كيربر، عبر حسابها بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر": "سأفتقد واحدة من أفضل صديقاتي".

كانت إيفانوفيتش، المصنفة الأولى على العالم سابقا، قد أعلنت الأربعاء اعتزالها التنس مرجعة السبب إلى الإصابات العديدة التي تعرّضت لها في الفترة الأخيرة والتي أفقدتها المستوى الذي يمكن من خلاله التنافس على أعلى المستويات.

وكانت إيفانوفيتش، البالغة من العمر 29 عاما، قد توجت بلقب بطولة فرنسا المفتوحة (رولان غاروس) عام 2008.

ونشرت كيربر صورة تجمعها بإيفانوفيتش وعلقت عليها قائلة "لديك مسيرة مذهلة في عالم التنس. أتمنى لك الأفضل في مرحلة جديدة من حياتك".