كويفاس يفقد لقب ريو دي جانيرو

ويلتقي دي غريف في الدور الثاني مع الارجنتيني نيكولاس كيكر الفائز على الإيطالي ماركو تشيكيناتو 7-5 و6-صفر.

وكان كويفاس أحرز اللقب العام الماضي بفوزه في النهائي على الأرجنتيني غيدو بيا 6-4 و6-7 (5-7) و4-6.

وخرج البرتغالي جواو سوزا المصنف ثامناً في البطولة من الدور الأول أيضاً بخسارته أمام الإسباني روبرتو كاربايس 3-6 و1-6.

وفي الدور الأول، فاز النروجي كاسبر رود على البرازيلي روجيرو دوترا سيلفا 6-3 و6-4، والأرجنتيني دييغو شفارتسمان على مواطنه رنزو اوليفو 6-2 و3-6 و6-4، والصربي دوشان لايوفيتش على الأرجنتيني فاكوندو بانييس 6-4 و6-4.