كويفاس يفقد لقب ريو دي جانيرو
سقط الأوروغوياني بابلو كويفاس المصنف ثالثاً في البطولة عند الحاجز الأول وفقد لقبه بطلاً لدورة ريو دي جانيرو الدولية لكرة المضرب، بخسارته أمام البلجيكي أرثر دي غريف 3-6 و6-3 و5-7.
ويلتقي دي غريف في الدور الثاني مع الارجنتيني نيكولاس كيكر الفائز على الإيطالي ماركو تشيكيناتو 7-5 و6-صفر.
وكان كويفاس أحرز اللقب العام الماضي بفوزه في النهائي على الأرجنتيني غيدو بيا 6-4 و6-7 (5-7) و4-6.
وخرج البرتغالي جواو سوزا المصنف ثامناً في البطولة من الدور الأول أيضاً بخسارته أمام الإسباني روبرتو كاربايس 3-6 و1-6.
وفي الدور الأول، فاز النروجي كاسبر رود على البرازيلي روجيرو دوترا سيلفا 6-3 و6-4، والأرجنتيني دييغو شفارتسمان على مواطنه رنزو اوليفو 6-2 و3-6 و6-4، والصربي دوشان لايوفيتش على الأرجنتيني فاكوندو بانييس 6-4 و6-4.