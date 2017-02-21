كويري يبدأ حملة الدفاع عن لقب ديلراي بيتش بنجاح

ويلتقي كويري في الدور الثاني مع مواطنه جاريد دونالدسون أو الكازخستاني ميخائيل كوكوشكين.

وتوّج كويري بطلاً للدورة العام الماضي بفوزه في النهائي على مواطنه راجيف رام 6-4 و7-6 (7-5).

وتأهل البريطاني كايل إدموند الثامن في البطولة إلى الدور الثاني أيضاً بتغلبه على الفرنسي أدريان مانارينو 6-3 و6-صفر، والياباني يوشيهيتو نيشيوكا على حساب البلجيكي كيمر كوبيانز 6-3 و6-3.

وفي الدور الأول، فاز أيضاً التايواني ين-هسون لو على الأميركي بيورن فراتانجلو 4-6 و7-5 و6-4، والأميركي تايلور فريتز على الياباني إكيرا سانتيلان 6-4 و6-4.