كونتا تواصل حملتها وفينوس عقبتها التالية

واحتاجت كونتا التي تغلبت في نهائي العام الماضي على الدنماركية كارولاين فوزنياكي بمجموعتين، الى ساعة و5 دقائق فقط لكي تخرج منتصرة من مواجهتها الأولى مع مرتنز.

وتلتقي كونتا، المصنفة 11 في هذه الدورة، في مواجهتها المقبلة مع المخضرمة الأميركية فينوس وليامس الثامنة والتي احتاجت الى ساعتين و54 دقيقة لحسم مباراتها مع الهولندية كيكي برنتز 5-7 و6-3 و7-5.

وستكون المباراة بين كونتا وفينوس التي تفوقت الأسبوع الماضي على شقيقتها الصغرى سيرينا في طريقها الى نصف نهائي دورة انديان ويلز حيث خسرت أمام الروسية داريا كاساتكينا، السابعة بين اللاعبتين والتعادل سيد الموقف بينهما.

ويتجدد الموعد في ميامي بين كونتا وفينوس التي خرجت على يد البريطانية في الدور نصف النهائي العام الماضي، قبل أن ترد اعتبارها في المباراتين التاليتين في الدور الرابع لدورة روما ونصف نهائي بطولة ويمبلدون.

وتأهلت الى ثمن النهائي ايضا الأسترالية اشلي بارتي الحادية والعشرون بفوزها على الكرواتية بترا مارتيتش 6-4 و6-3، وهي ستواجه الأوكرانية ايلينا سفيتولينا الرابعة التي تأهلت بفوزها على الأسترالية داريا غافريلوفا بمجموعتين لواحدة 4-6 و6-0 و6-1.

كما تأهلت بطلة اولمبياد ريو 2016 البورتوريكية مونيكا بويغ بفوزها على الألمانية ماريا ساكاري 6-3 و7-5، لتلتقي مع الأميركية دانييلي كولينز التي تغلبت على الكرواتية دونا فيكيتش 4-6 و6-2 و6-1.

وتغلبت اللاتفية يلينا اوستابنكو السادسة على البرازيلية بياتريز مايا بمجموعتين نظيفتين 6-2 و7-6 لتبلغ الدور الرابع في ميامي، لتضرب موعداً نارياً مع التشيكية بترا كفيتوفا التاسعة التي تغلبت على الأميركية صوفيا كينان 3-6 و6-2 و6-4.