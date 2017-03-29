كونتا تطيح بهاليب وتصل نصف نهائي ميامي

واصلت البريطانية جوانا كونتا مغامرتها في بطولة ميامي لأساتذة التنس، بعدما تأهلت للدور قبل النهائي للمسابقة، بفوزها على الرومانية سيمونا هاليب في ربع النهائي اليوم الأربعاء.

وحولت كونتا، المصنفة العاشرة للبطولة، تأخرها 3-6 في المجموعة الأولى، بعدما فازت في المجموعة الثانية بنتيجة 7-6 (9-7)، لتفوز بأول شوط لكسر التعادل هذا الموسم.

ولم تجد كونتا أدنى صعوبة في حسم المجموعة الثالثة لصالحها، مستغلة التراجع الرهيب في أداء هاليب، المصنفة الثالثة للبطولة، لتفوز به بنتيجة 6-2.

وضربت كونتا، التي باتت أول لاعبة بريطانية تتأهل للمربع الذهبي للمسابقة، موعداً مع الفائزة من مواجهة الألمانية أنجيليك كيربر، المصنفة الأولى للبطولة، والأمريكية فينوس وليامز، المصنفة الحادية عشر للبطولة.

وتفوقت الدنماركية كارولين فوزنياكي الثالثة عشر عالمياً على التشيكية لوسي سافاروفا بمجموعتين دون رد 6-4 و6-3.