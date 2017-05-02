كفيتوفا تستأنف التدريب بعد 4 أشهر من الغياب بسبب الإصابة

ونشرت كفيتوفا بطلة ويمبلدون، ثالث البطولات الأربع الكبرى، عامي 2011 و2014، صورة عبر حسابها على فيسبوك وهي تهم بضرب الكرة بالمضرب على أرضية أحد الملاعب الترابية في موناكو.

وكتبت كفيتوفا البالغة من العمر 27 عاماً: "أتمنى أن تسعدكم هذه الصورة مثلما أنا سعيدة! أنا في موناكو وهل تعلمون؟ عدت إلى الملاعب، وألعب بالكرات المعتادة ومضربي القديم الجيد".

وكانت كفيتوفا الملقبة بـ "اللبوة التشيكية"، أصيبت في كانون الأول/ديسمبر بأصابع يدها اليسرى التي تلعب بها، وبقطع في اثنين من أعصابها عندما حاولت الدفاع عن نفسها في مواجهة سارق دخل منزلها في قرية بروستييوف (شرق تشيكيا).

وخضعت في اليوم ذاته لعملية جراحية استغرقت نحو أربع ساعات في مستشفى تخصصي، علماً أنّ الأطباء أعلنوا في حينه أن عودتها لن تكون قبل النصف الثاني من السنة الحالية.

وكانت كفيتوفا أعلنت الشهر الماضي أنّها تأمل في التعافي لخوض بطولة فرنسا المفتوحة، ثاني البطولات الأربع الكبرى (الغراند سلام)، المقررة بين 28 أيار/مايو الحالي و11 حزيران/يونيو.

وأشارت كفيتوفا إلى أن استئنافها التدريب "لا يعني بالضرورة أنني سأكون مستعدة للعب في باريس ولكن سأبذل كلّ ما في وسعي من أجل أن أحظى بفرصة اللعب هناك".