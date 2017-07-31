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كارلا سواريز نافارو تفسخ عقدها مع مدربها

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فسخت الإسبانية كارلا سواريز نافارو عقدها مع المدرب خافيير بودو بعد عشرة أعوام من العمل معاً.

وقالت كارلا سواريز المصنفة 31 على العالم "بعد مشاركتي في بطولة ويمبلدون قررت أنا وخافيير بالتراضي بين الطرفين، أن ننهي العلاقة الاحترافية بيننا".

وأضافت "ليس أمامي سوى التوجه بالشكر إلى خافي على التزامه، كل العلم الذي نقله لي، وعلى كل شيء علمه لي، ومساهمته في نضجي على المستوى الشخصي والاحترافي".

ووصلت كارلا سواريز (26 عاماً) إلى المركز السادس في التصنيف العالمي في شباط/فبراير 2016 لكنها تراجعت في الأشهر الأخيرة بسبب الإصابة في الكتف.

وستواصل كارلا سواريز العمل مع مارك كاسابو الذي كان ضمن الجهاز التدريبي لها.

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