كأس هوبمان - سويسرا تتجاوز ألمانيا رغم خسارة فيدرر

ونجح الفريق السويسري في قلب الطاولة على الفريق الألماني ليفوز بالمواجهة بنتيجة 2-1، بعدما تغلبت السويسرية بيلندا بنشيتش على الألمانية أندريا بيتكوفيتش بنتيجة 6-3 و6-2 ،في لقاء فردي السيدات، قبل أن يتغلب الزوجي السويسري المكون من بينشيتش وفيدرر على نظيره الألماني الذي تكون من زفيريف وبيتكوفيتش بنتيجة 4-1 و4-2 في لقاء الزوجي المختلط.

ورغم الخسارة، إلا أن فيدرر، الذي عاد إلى الملاعب مجدداً بعد غياب استمرت قرابة ستة أشهر، أعرب عن سروره البالغ بالمستوى الذي قدمه خلال تلك المباراة الماراثونية، التي يرى أنه كان في حاجة إليها.

وقال فيدرر، في تصريحات عقب اللقاء "لقد كان مستوى المباراة مرتفعاً للغاية، واستمرت فترة طويلة من الوقت، لم يكن الأمر سهلاً ونحن في بداية الموسم".

وأضاف فيدرر "كان من الجيد أن ألعب لفترة طويلة. بذلت جهداً كبيراً للفوز بالمجموعة الثانية، وتمديد المباراة لمجموعة أخرى، لقد كان لقاء قوياً حقاً".

وأوضح "برغم الإحباط الذي أشعر به بسبب الخسارة، إلا إنني قضيت بعض اللحظات الممتعة بالفعل، كانت إرسالاتي جيدة، وحافظت على إرسالي في كثير من الأحيان. لم أشعر منذ فترة طويلة بمثل هذا الشعور الجيد بعدما عانيت من الإصابة خلال الفترة الماضية".

من جانبه، أعرب زفيريف عن سعادته الطاغية بالفوز على مثله الأعلى للمرة الثانية، عقب فوزه عليه في حزيران/يونيو الماضي ببطولة هاله.

وقال زفيريف "أصبح بإمكاني الظهور بمستوى جيد في الوقت الراهن، أشعر بأنني أفضل من الناحيتين البدنية والفنية، لعبت جيدا حقا اليوم".

وتابع "يتعين عليك القتال في كل نقطة أمام فيدرر، وإلا لن يكون لديك الفرصة لفعل شيء، وسيتمكن من الفوز عليك بسهولة".

ويستعد الفريق السويسري لملاقاة نظيره الفرنسي بعد غد الجمعة، وذلك بعدما حسمت فرنسا مواجهتها مع بريطانيا بنتيجة 2-صفر في وقت سابق اليوم.