كأس هوبمان: أميركا تتفوّق على تشيكيا في الإفتتاح

وفاز اللاعبان جاك سوك وكوكو فانديفيغه في مباراتي الفردي على آدم بافلاسيك 7-5، 3-6، و6-3، ولوسي هراديتشكا 6-4 و6-2 توالياً.

وفي مباراة الزوجي المختلط، فاز الثناني الأميركي 2-4، 4-2، و4-1. وأقيمت هذه المباراة وفق صيغة "فاست فور" التي تعدّ أقصر من المباريات التقليدية وأسرع منها، وتختلف بعض قواعدها لاسيما عدد الأشواط المطلوبة للفوز بالمجموعة (أربعة أشواط بدلاً من ستة).

وتمكن سوك (24 عاماً) المصنف 23 عالمياً، من إحراز المجموعة الأولى ضد بافلاسيك بعدما كسر إرساله في الشوط الحادي عشر. إلاّ أنّ التشيكي المصنف 75، ردّ بكسر إرسال الأميركي في الشوط الثاني من المجموعة الثانية وعادل نتيجة المباراة.

إلاّ أنّ سوك تمكن من كسر إرسال خصمه مبكراً في المجموعة الثالثة، وفاز بها على رغم معاناته مع إرساله مرات عدة.

واعتبر سوك الذي أحرز ميداليتين في أولمبياد ريو 2016، ليصبح أول لاعب كرة مضرب يحقق هذا الإنجاز، بداية موسمه غير مثالية، معقباً في هذا الصدد: "الأمر ليس سهلاً بعد إجازة طويلة بين موسمين".

غير أنّ فانديفيغه المصنفة 36، لم تواجه صعوبة تذكر في مباراتها، وأنهتها لفائدتها خلال حوالي ساعة فقط بمجموعتين دون مقابل، على رغم أنها كانت المباراة الأولى بعد ليلة رأس السنة.

وقالت اللاعبة الأميركية: "ما من أحد يريد أن يكون هنا (على أرض الملعب) الساعة العاشرة صباحاً بعد ليلة رأس السنة".

وتعتبر كأس هوبمان إحدى الدورات التي تقام في أستراليا ونيوزيلندا استعداداً لبطولة أستراليا المفتوحة، أول البطولات الأربعة الكبرى التي تقام في ملبورن بين 16 كانون الثاني/يناير و29 منه.

وستشهد كأس هوبمان المختلطة للمنتخبات، وهي بمثابة دورة استعراضية، عودة السويسري روجيه فيدرر إلى الملاعب بعد غياب استمر ستة أشهر بسبب آلام في الركبة.

وتضم المجموعة الأولى، سويسرا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، وتتواجه في الثانية أستراليا وإسبانيا وأميركا وتشيكيا.