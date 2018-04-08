كأس ديفيس: الولايات المتحدة في نصف النهائي

وحسمت الولايات المتحدة لقاء الدور ربع النهائي على أرضها ضد بلجيكا، بفوز راين هاريسون وجاك سوك على ساندر جيل ويوران ويوران فليغ بنتيجة 5-7، 7-6 (7-1)، 7-6 (7-3)، و6-4 في مباراة الزوجي السبت.

وأضاف المنتخب الأميركي هذا الفوز الى نتيجتين ايجابيتين حققهما الجمعة على ملاعب مدينة ناشفيل، عندما فاز جون ايسنر المصنف تاسعا عالميا على يوريس دو لور 6-3، 6-7 (4-7)، 7-6 (10-8) و6-4، وسام كويري على روبن بيميلمانس 6-1، 7-6 (7-5) و7-5.

وبذلك، تمكنت الولايات المتحدة من بلوغ الدور نصف النهائي لكأس ديفيس للمرة الأولى منذ عام 2012، عندما خسرت أمام اسبانيا.

وقال هاريسون السبت "عرفنا صعودا وهبوطا خلال هذه المباراة، وكان علينا ان نقاتل. بدأنا باللعب بشكل أفضل في المجموعة الثانية" لاسيما من خلال تحسن مستوى الارسال الأول لديه ولدى مواطنه سوك.

وقال مدرب المنتخب الأميركي اللاعب السابق جيم كورير "لا اعتقد ان العديد من المشجعين كانوا يعرفون منافسينا قبل هذه المباراة في الزوجي، الا انهما قدما مباراة كبيرة فيها شغف والتزام".

وكانت بلجيكا التي لم يسبق لها إحراز لقب كأس ديفيس، قد بلغت نهائي عام 2017 وخسرت أمام فرنسا. الا انها خاضت منافسات الدور ربع النهائي في غياب أبرز لاعبيها دافيد غوفان المصنف عاشرا عالميا.

و

تنتظر الولايات المتحدة في نصف النهائي، الفائز من المواجهة بين كرواتيا وكازاخستان.

وتتقدم كرواتيا بنتيجة 2-1 بعد فوز لاعبها مارين سيليتش المصنف ثالثا عالميا الجمعة على دميتري بوبكو الجمعة، وفوز مواطن الأخير ميخائيل كوكوشكين على بورنا تسوريتش. أما في مباراة الزوجي السبت، ففاز الكرواتيان ايفان دوديغ ونيكولا ميكتيش على تيمور خبيبولين وألكسندر نيدوييسوف 6-7 (2-7) و6-4 و6-4 و6-2.

ويستكمل الدور ربع النهائي الأحد بلقاء بين سيليتش وكوكوشكين، وتسوريتش وبوبكو.

ويكتمل اليوم عقد الدور نصف النهائي، مع إقامة المباريات المتبقية في المواجهتين الأخريين: اسبانيا وضيفتها المانيا (1-2)، وايطاليا وضيفتها فرنسا حاملة اللقب (1-2). وستكون أبرز مواجهة السبت بين الاسباني رافايل نادال المصنف أول عالميا، والالماني ألكسندر زفيريف الرابع.

