كأس ديفيس: الولايات المتحدة تبقي على آمالها أمام أستراليا

وفاز الأميركيان جاك سوك وستيف جونسون على الأستراليين جون بيرز وسام غروث 3-6، 6-3، 6-2، 2-6 و6-3 في المباراة التي أقيمت في مدينة بريزبين الأسترالية، ليبقيا على آمال بلادهما حاملة الرقم القياسي في عدد ألقاب كأس ديفيس (32 آخرها عام 2007).

إلا أن المهمة الأميركية لن تكون سهلة في محاولة العودة الى النتيجة، اذ ان مبارتي الفردي اللتين تقامان الأحد، تجمعان الاميركي سوك مع الاسترالي الصاعد المصنف 16 عالميا نيك كيريوس، ومواطن الاخير جوردان طومسون مع الاميركي جون ايسنر.

وتقدمت استراليا الجمعة 2-صفر بفوز طومسون على سوك المصنف الخامس عشر عالميا 6-3 و3-6 و7-6 (7-4) و6-4، وكيريوس على ايسنر الثالث والعشرين 7-5 و7-6 (7-5) و7-6 (7-5).

وقال قائد المنتخب الاسترالي اللاعب السابق لايتون هويت عن لقاء كيريوس وسوك، ان مواطنه "كان يفضل بالتأكيد ان يلعب مباراة بلا حسابات غدا (الأحد)، لكن بالنظر الى الأداء الذي قدمه امس (الجمعة)، اعتقد انه سيخوض المباراة بكثير من الثقة".

أما قائد المنتخب الأميركي جيم كورير فشدد على ان البقاء في المنافسة "يولد شعورا جيدا"، مقرا في الوقت نفسه بأن التأهل الى الدور نصف النهائي سيتطلب "جهدا جبارا".