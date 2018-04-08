واستهل نادال اليوم الاخير بالفوز على الالماني ألكسندر زفيريف بسهولة 6-1، 6-4، و6-4، ليجر اللقاء بين اسبانيا وألمانيا في الدور ربع النهائي لكأس ديفيس في كرة المضرب، الى مباراة خامسة فاصلة نجح فيها مواطنه دافيد فيرر في الفوز على منافسه الالماني فيليب كولشرايبر في مباراة ماراتونية مثيرة من خمس مجموعات 7-6 (7-1) و3-6 و7-6 (7-4) و4-6 و7-5.

ونجح فيرر ابن فالنسيا في كسر ارسال منافسه في الشوط الحادي عشر قبل ان يفوز بارساله ويحسم المباراة لصالحه ليضرب فريقه موعدا مع فرنسا في نصف النهائي من 14 الى 16 ايلول/سبتمبر المقبل.

اما نادال العائد هذا الأسبوع الى الملاعب بعد غيابه منذ كانون الثاني/يناير بسبب إصابة في الورك، فدخل الى مباراة الأحد ولا بديل له عن الفوز بعد تأخر منتخب بلاده السبت 1-2 اثر خسارة مباراة الزوجي.

الا ان الاسباني البالغ من العمر 31 عاما، تفوق بشكل لا لبس فيه في مواجهة الالماني الشاب (20 عاما)، معولا بشكل أساسي على خبرته على الملاعب الترابية.

وعزز نادال المتوج بـ 16 لقبا في البطولات الكبرى، رقمه القياسي في عدد الانتصارات المتتالية في مسابقة كأس ديفيس مع فوزه الـ 24.

واحتاج الماتادور الاسباني الى ساعتين و18 دقيقة ليحقق فوزه الرابع على زفيريف في أربع مباريات بينهما.

وقال نادال "بالنسبة إلي، كانت هذه مباراة مهمة جدا وأنا سعيد جدا (...) من الصعب دائما اللعب ضد أحد أفضل اللاعبين في العالم ولاسيما عندما نكون متأخرين 1-2، هذا أشبه بأن تواجه نقطة لحسم المباراة".

أضاف "الا انني نجحت باللعب جيدا على أرضي"، موضحا "في مراحل شعرت انني فقدت السيطرة على المباراة بعض الشيء لأنه (زفيريف) يضرب الكرات بشكل قوي. كان من الصعب علي الحفاظ على مستواي الذي قدمته في المجموعة الأولى، لم يكن الأمر أوتوماتيكيا، لكن بشكل عام عرفت كيفية إدارة المحطات الصعبة في المباراة".

وتغلبت فرنسا حاملة اللقب على مضيفتها ايطاليا 3-1، بعد فوز الفرنسي لوكاس بويي الأحد على الايطالي فابيو فونييني بنتيجة 2-6، 6-1، 7-6 (7-3) و6-3.

وكان المنتخبان قد تعادلا الجمعة في مباراتي فردي الرجال، ففاز بويي على الايطالي أندرياس سيبي، بينما تفوق مواطن الأخير فونييني على الفرنسي جيريمي شاردي. وتقدمت فرنسا السبت بعد فوز بيار-أوغ هيربير ونيكولا ماهو على سيموني بوليلي وفونييني في مباراة الزوجي.

كرواتيا تلاقي الولايات المتحدة

واكتملت المواجهة الثانية في الدور نصف النهائي، بتأهل كرواتيا الأحد لتنضم الى الولايات المتحدة التي كانت قد ضمنت التأهل السبت.

وحسمت كرواتيا بطلة 2005، لقاءها ضد ضيفتها كازاخستان (3-1)، بفوز أبرز لاعبيها المصنف ثالثا عالميا مارين سيليتش الأحد على ميخائيل كوكوشكين بسهولة 6-1 و6-1 و6-1.

وكان سيليتش قد تفوق في الفردي على دميتري بوبكو بثلاث مجموعات نظيفة، بينما فاجأ الكازاخستاني كوكوشكين المصنف 28 عالميا بورنا تسوريتش بالفوز عليه 3-6، 7-6 (7-5)، 6-4، و6-2.

وتقدم المنتخب الكرواتي في مباراة الزوجي السبت، بفوز إيفان دوديغ ونيكولا ميكتيش على تيمور خبيبولين وألكسندر نيدوييسوف 6-7 (2-7) و6-4 و6-4 و6-2.

أما الولايات المتحدة، فتخطت ضيفتها بلجيكا بسهولة 3-صفر.

وفي مباراة الزوجي السبت، فاز راين هاريسون وجاك سوك على ساندر جيل ويوران فليغ بنتيجة 5-7، 7-6 (7-1)، 7-6 (7-3)، و6-4.

وأضاف المنتخب الأميركي هذا الفوز الى نتيجتين ايجابيتين حققهما الجمعة على ملاعب مدينة ناشفيل، عندما فاز جون ايسنر المصنف تاسعا عالميا على يوريس دو لور 6-3، 6-7 (4-7)، 7-6 (10-8) و6-4، وسام كويري على روبن بيميلمانس 6-1، 7-6 (7-5) و7-5.

وبذلك، تمكنت الولايات المتحدة من بلوغ الدور نصف النهائي لكأس ديفيس للمرة الأولى منذ عام 2012، عندما خسرت أمام اسبانيا.

وقال هاريسون السبت "عرفنا صعودا وهبوطا خلال هذه المباراة، وكان علينا ان نقاتل. بدأنا باللعب بشكل أفضل في المجموعة الثانية" لاسيما من خلال تحسن مستوى الارسال الأول لديه ولدى مواطنه سوك.

وكانت بلجيكا التي لم يسبق لها إحراز لقب كأس ديفيس، قد بلغت نهائي عام 2017 وخسرت أمام فرنسا. إلا أنها خاضت منافسات الدور ربع النهائي في غياب أبرز لاعبيها دافيد غوفان المصنف عاشرا عالميا.