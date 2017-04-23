كأس الاتحاد للسيدات: تقدم بيلاروسيا على سويسرا 2-1

وفازت الأحد البيلاروسية الياكساندرا ساسنوفيتش المصنفة 96 عالمياً على السويسرية تيميا باتشينسكي المصنفة 22 6-2 و7-6 (7-2).

وسبق لساسنوفيتش أن فازت السبت على السويسرية فيكتوريا غولوبيتش. وتلعب الأحد أيضاً غولوبيتش مع البيلاروسية أرينا سابالينكا، على أن تليها مباراة الزوجي بين البيلاروسيتين اولغا غوفورتسوفا وفيرا لابكو والسويسريتين بليندا بنسيتش ومارتينا هينغيس.

وتنطلق الأحد أيضاً في فلوريدا ثانية مباراتي نصف النهائي بين الولايات المتحدة والجمهورية التشيكية.