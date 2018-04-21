كأس الاتحاد: تشيكيا على بعد فوز من النهائي

واستهلت تشيكيا، الفائزة باللقب 5 مرات منذ الانفصال عن سلوفاكيا (احرزت تشيكوسلوفاكيا اللقب 5 مرات ايضا)، المواجهة مع مضيفتها المانيا بشكل قوي بفضل بترا كفيتوفا التي تغلبت على يوليا جورج بسهولة 6-3 و6-2.

ثم سجلت تشيكيا فوزها الثاني الذي كان أكثر صعوبة من الأول، وذلك بفضل كارولينا بليسكوفا التي تغلبت على انجيليك كيربر 7-5 و6-3، ومهدت الطريق أمام بلادها لبلوغ النهائي للمرة السادسة في الأعوام الثمانية الأخيرة، علما أن مشوارها في 2017 انتهى على يد الولايات المتحدة في نصف النهائي.

وستحسم تشيكيا المواجهة وبطاقة النهائي في حال فوزها الأحد بمباراة الفردي الأولى بين بليسكوفا وجورج، وإلا سيتأجل الحسم الى مباراة الفردي الرابعة بين كفيتوفا وكيربر أو مباراة الزوجي بين كاتيرينا سينياكوفا وباربورا ستريكوفا من الجهة التشيكية وآنا-لينا غرونيفيلد وتاتيانا ماريا من جهة أصحاب الأرض.

وانتهى اليوم الأول من المواجهة الثانية في دور الأربعة بين الولايات المتحدة البطلة وحاملة الرقم القياسي بعدد الألقاب (18) ومضيفتها فرنسا، بالتعادل 1-1.

وتقدمت الولايات المتحدة عبر سلون ستيفنز التي تغلبت بصعوبة على بولين بارمانتييه 7-6 (7-3) و7-5، لكن كريستينا ملادينوفيتش أدركت التعادل لأصحاب الأرض، الطامحين ببلوغ النهائي للمرة السادسة (توجوا باللقب عامي 1997 و2003)، بفوزها على كوكو فانديفيغيه بثلاث مجموعات 1-6 و6-3 و6-2.

وتقام الأحد المباراتان الأخريان في الفردي بين ملادينوفيتش وستيفنز من جهة، وبارمانتييه وفانديفيغيه من جهة أخرى، على أن تجمع مباراة الزوجي ملادينوفيتش واماندين هيس بماديسون كيز وبيتاني ماتيك ساندز.