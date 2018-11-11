كأس الاتحاد: تشيكيا تحرز سادس ألقابها

ومنحت كاترينا سينياكوفا النقطة الثالثة لتشيكيا إثر تغلبها على الأميركية صوفيا كينين 7-5 و5-7 و7-5 في مباراة ماراتونية استغرقت ثلاث ساعات و45 دقيقة.

وكانت تشيكيا تقدمت 2-صفر في اليوم الأول السبت، حيث فازت باربورا كريتشيكوفا على كينين 6-7 (5-7) و6-1 و6-4، وسينياكوفا على أليسون ريسكه 6-3 و7-6 (7-2).

وألغيت مباراتا الفردي الثاني والزوجي بعدما حسمت التشيكيات القب.

وهو اللقب السادس لتشيكيا في المسابقة بعد أعوام 2011 و2012 و2014 و2015 و2016، والحادي عشر بإضافة الألقاب الخمسة التي توجت بها إبان جمهورية تشيكوسلوفاكيا، فيما أخفقت الولايات المتحدة في تعزيز رقمها القياسي في المسابقة (18 لقبا).

وخاضت تشيكيا الدور النهائي في غياب أبرز لاعبتين بترا كفيتوفا وكارولينا بليسكوفا المصنفتان سابعة وثامنة عالميا تواليا، الأولى بسبب المرض، والثانية بسبب الإصابة في ربلة ساقها.

ولم تختلف الحال بالنسبة للولايات المتحدة التي لعبت في غياب أبرز نجماتها سيرينا وليامس وسلون ستيفنز.