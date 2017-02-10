كأس الاتحاد: تشيكيا البطلة تستهل بمواجهة إسبانيا

واحتكرت تشيكيا لقب المسابقة في الأعوام الماضية، فتوّجت بطلة في 2011 و2012 و2014 و2015 و2016، وذهبت نسخة 2013 إلى إيطاليا.

وتوّجت تشيكيا في العام الماضي بفوزها على فرنسا 3-2 في الدور النهائي، بقيادة النجمتين كارولينا بليسكوفا الثالثة عالمياً، وباربورا ستريكوفا السابعة عشرة.

وستكون المباراة الأولى لتشيكيا صعبة حيث ستواجه ستريكوفا الإسبانية غاربيني موغوروتسا السابعة، قبل أن تلعب بليسكوفا مع لارا أروابارينا. وفي مباراتي الأحد، تلعب بليسكوفا مع موغوروتسا وستريكوفا مع أروابارينا.

وتخوض التشيكيتان لوسي سافاروفا وكاترينا سينياكوفا مباراة الزوجي ضد سارا سوريبيس تورمو وماريا جوزيه مارتينيز.

وتفتقد تشيكيا بترا كفيتوفا بطلة ويمبلدون الإنكليزية مرتين التي لا تزال تتعافى من عملية جراحية في يدها اليسرى إثر اعتداء بالسكين تعرضت له من رجل حاول سرقة منزلها في كانون الأول/ديسمبر.

كما تغيب الإسبانية كارلا سواريز نافارو الرابعة عشرة بسبب إصابة في الكتف.

وتلتقي الولايات المتحدة الأميركية في غياب الشقيقتين سيرينا وفينوس ويليامس مع ألمانيا التي تفتقد أيضاً أنجيليك كيربر.

وفي باقي المواجهات، تلتقي بيلاروسيا مع هولندا، وسويسرا مع فرنسا، وروسيا مع تايوان، ورومانيا مع بلجيكا، وأوكرانيا مع أستراليا وإيطاليا مع سلوفاكيا.