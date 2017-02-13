كأس الاتحاد: الولايات المتحدة تكمل عقد نصف النهائي

وفرضت الولايات المتحدة في غياب الشقيقتين سيرينا وفينوس وليامس أفضليتها بقوة على ألمانيا التي غابت عنها أنجليك كيربر، وحققت 4 انتصارات كانت بطاقة عبورها إلى دور الأربعة لملاقاة تشيكيا حاملة اللقب في الأعوام الثلاثة الأخيرة والتي حجزت بطاقتها على حساب إسبانيا 3-2.

وتقدمت الولايات المتحدة السبت عندما فازت أليسون ريسكي على أندريا بتكوفيتش 7-6 (12-10) و6-2، ثم تقدمت كوكو فاندفيغه في اليوم ذاته على يوليا جورج 6-3 و3-1 قبل أن تتعرض الأخيرة إلى اصابة في ركبتها اثر سقوطها بقوة على الأرض في الشوط الخامس، وتأجلت بعدها المباراة إلى الأحد بسبب المطر.

وأعلنت جورج انسحابها في اليوم التالي، لتتقدم الولايات المتحدة 2-صفر، ومنحتها فاندفيغه الفوز الثالث بتغلبها على بتكوفيتش 3-6 و6-4 و6-صفر.

وانسحبت الألمانيتان لاورا سيغموند وكارينا فيتهويفت من الشوط السادس للمجموعة الأولى في مباراة الزوجي أمام بيتاني ماتيك ساندز وشيلبي رودرجز والنتيجة 1-4، وألغيت المباراة الأخيرة في الفردي بين ريسكي وجورج بسبب اصابة الأخيرة.

وهي المرة الأولى تبلغ فيها الولايات المتحدة دور الأربعة منذ 2010، وستحاول الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور في دور الأربعة في 22 و23 نيسان/أبريل، لتجريد تشيكيا من اللقب، علماً بأن الأخيرة تخوض نصف النهائي للمرة التاسعة توالياً.

وتحمل الولايات المتحدة الرقم القياسي في عدد الألقاب في المسابقة برصيد 17 لقباً وحلت وصيفة 11 مرة، فيما تأتي تشيكوسلوفاكيا ثانية برصيد 10 ألقاب بينها 5 في الأعوام الستة الأخيرة لتشيكيا بعد الانفصال (نالت لقبي 2011 و2012) وخسرت نهائياً واحداً عام 1986 أمام الولايات المتحدة (باسم تشيكوسلوفاكيا).