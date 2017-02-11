قطر توتال: رادفانسكا لكسر عقدة نصف النهائي

تصوير - سامر الرجّال

ولم تغب اللاعبة البولندية عن منافسات بطولة قطر توتال لكرة المضرب في النسخ السبع السابقةـ وتعود أول مشاركة لها في هذه البطولة لعام 2008 عندما بلغت الدور نصف النهائي لكنها خسرته أمام الروسية ماريا شاربوفا 6-4 و6-3.

وتبحث البولندية المصنفة سادسة عالمياً عن أول لقب لها على أرض الدوحة، وسبق لها أن بلغت مرحلة قبل النهائي 5 مرات أعوام 2016 و2014 و2013 و2012 و2008.