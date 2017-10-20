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الدوري الإنكليزي الممتاز
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Reuters

قرعة بطولة الماسترز للسيدات في كرة المضرب

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أوقعت قرعة بطولة الماسترز للسيدات في كرة المضرب التي سحبت الجمعة في سنغافورة، الرومانية سيمونا هاليب المصنفة أولى مع الأوكرانية إلينا سفيتولينا الرابعة والدنماركية كارولين فيوزنياكي السادسة والفرنسية كارولين غارسيا التاسعة في المجموعة الحمراء.

وضمت المجموعة البيضاء الإسبانية غاربيني موغوروتسا الثانية والتشيكية كارولينا بليسكوفا الثالثة والأميركية فينوس وليامس الخامسة واللاتفية يلينا أوستابنكو السابعة.

وتقام البطولة في سنغافورة من 22 إلى 29 تشرين الأول/أكتوبر 2017 وتشارك فيها اللاعبات الثماني الأوليات في التصنيف العالمي.

وتقام الأحد مباراتان، فتلتقي فينوس وليامس مع بليسكوفا، وموغوروتسا بطلة ويمبلدون الإنكليزية مع أوستابنكو بطلة رولان غاروس الفرنسية. وتلعب الاثنين هاليب مع غارسيا بعد 15 يوما على خسارتها أمامها في نهائي دورة بكين، وسفيتولينا مع فوزنياكي.


 

فينوس وليامس كارولين غارسيا سيمونا هاليب بطولة الماسترز إلينا سفيتولينا
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