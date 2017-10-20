قرعة بطولة الماسترز للسيدات في كرة المضرب

وضمت المجموعة البيضاء الإسبانية غاربيني موغوروتسا الثانية والتشيكية كارولينا بليسكوفا الثالثة والأميركية فينوس وليامس الخامسة واللاتفية يلينا أوستابنكو السابعة.

وتقام البطولة في سنغافورة من 22 إلى 29 تشرين الأول/أكتوبر 2017 وتشارك فيها اللاعبات الثماني الأوليات في التصنيف العالمي.

وتقام الأحد مباراتان، فتلتقي فينوس وليامس مع بليسكوفا، وموغوروتسا بطلة ويمبلدون الإنكليزية مع أوستابنكو بطلة رولان غاروس الفرنسية. وتلعب الاثنين هاليب مع غارسيا بعد 15 يوما على خسارتها أمامها في نهائي دورة بكين، وسفيتولينا مع فوزنياكي.



