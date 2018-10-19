قرعة البطولة الختامية لموسم تنس السيدات



وبعيداً عن كيربر بطلة ويمبلدون وستيفنز الفائزة بلقب أمريكا المفتوحة عام 2017 ستواجه أوساكا أيضاً الهولندية كيكي بيرتنز، التي اختيرت لنيل جائزة اتحاد اللاعبات المحترفات لأكثر لاعبة شهد مستواها تطوراً هذا العام وذلك اليوم الجمعة، ضمن المجموعة الأولى (المجموعة الحمراء) للبطولة الختامية عقب سحب القرعة في حفل بهيج في سنغافورة.

وقالت أوساكا: "اعتقد أن جميع من في مجموعتي لاعبات مميزات لذا فأنا سعيدة لمواجهتهن. اتطلع قدماً لكل مباراة".

وتصدرت كارولين فوزنياكي، حاملة اللقب، المجموعة الثانية التي ضمت بيترا كفيتوفا وإيلينا سفيتولينا إضافة لكارولينا بليسكوفا المصنفة الأولى على العالم سابقاً.



وقالت فوزنياكي: "كافة اللاعبات المميزات يشاركن هنا، فلن تكون هناك مباريات سهلة"، وأردفت قائلة: "أنا متحمسة لبدء البطولة وتقديم أفضل ما لدي. كمدافعة عن اللقب فإنني أريد الفوز بالبطولة ثانية وأن أنهي الموسم على القمة".



وجاءت القرعة على النحو التالي:



المجموعة الحمراء:

الألمانية أنجليك كيربر (المصنفة الأولى في البطولة)

اليابانية نعومي أوساكا (المصنفة ثالثة في البطولة)

الأميركية سلون ستيفنز (المصنفة الخامسة في البطولة)

الهولندية كيكي بيرتنز (المصنفة ثامنة في البطولة)



المجموعة البيضاء:

الدنماركية كارولين فوزنياكي (المصنفة ثانية في البطولة)

التشيكية بيترا كفيتوفا (المصنفة رابعة في البطولة)

الأوكرانية إيلينا سفيتولينا (المصنفة سادسة في البطولة)

التشيكية كارولينا بليسكوفا (المصنفة سابعة في البطولة)