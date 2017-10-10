فينوس تحقق عودة ناجحة عبر بطولة هونغ كونغ

واحتاجت فينوس (37 عاما)، المصنفة الثانية للبطولة والخامسة على العالم والتي تخوض أول بطولة لها منذ بطولة أميركا المفتوحة (فلاشينغ ميدوز)، إلى 74 دقيقة للتغلب على منافستها اليابانية المصنفة 95 على العالم.

واستهلت الأوكرانية إلينا سفيتولينا المصنفة أولى في البطولة مشاركتها بالفوز على الكازاخستانية زارينا دياس 6-4 و 7-6 (7-2).

كذلك حققت البولندية أنيسكا رادفانسكا المصنفة الرابعة للبطولة، والتي ظلت لفترة طويلة ضمن المراكز العشرة الأولى في التصنيف العالمي قبل أن تتراجع إلى المركز الثامن عشر بسبب معاناتها من الإصابات هذا الموسم، بداية ناجحة في البطولة.

وتأهلت رادفانسكا إلى الدور الثاني بالفوز على لاعبة هونغ كونغ، تشانغ لينغ، المصنفة 348 على العالم 6-1 و6-2.

وستتنافس رادفانسكا على بطاقة التأهل لدور الثمانية، مع الأسترالية سامنتا ستوسر العائدة هي الأخرى من إصابة، والتي غابت عن موسم بطولات الملاعب الصلبة بسبب مشكلات في المعصم.

وفجرت التايلندية المغمورة لوكسيكا كومخوم مفاجأة وأطاحت بإيلينا فيسنينا المصنفة الخامسة للبطولة من الدور الأول حيث تغلبت عليها 6-3 و6-4، بينما تغلبت أنستازيا بافليوتشنكوفا على تيميا بابوس 6-4 و6-4.

وصعدت الأسترالية داريا جافريلوفا إلى الدور الثاني بالفوز على اليابانية ميو كاتو 6-1 و7-6 (7-4).

كما تغلبت اليابانية ناومي أوساكا على التشيلية أليكسا جواراتشي 7-5 و6-4.