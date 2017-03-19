فيسنينا تقهر كوزنيتسوفا وتتوج بلقبها الأول في إنديان ويلز

واستغرقت فيسنينا المصنفة في المرتبة الرابعة عشرة للبطولة أكثر من ثلاث ساعات للفوز على مواطنتها كوزنيتسوفا المصنفة الثامنة للبطولة.

وأحرزت فيسنينا اليوم لقبها الأول في 2017 كما أنه اللقب الأول لها في تاريخ مشاركتها بإنديان ويلز فيما خسرت كوزنيتسوفا النهائي للمرة الثالثة حيث سبق لها السقوط في نسختين سابقتين وصلت فيهما أيضا للمباراة النهائية.

وشهدت مباراة اليوم أول نهائي روسي خالص لإنديان ويلز منذ نهائي نسخة 2006 الذي شهد فوز ماريا شارابوفا على إيلينا ديمينتييفا 6-1 و6-2.

وبدت الندية واضحة بين اللاعبيتين منذ الدقيقة الأولى في المباراة النهائية اليوم، واستغرقت كوزنيتسوفا 71 دقيقة لحسم المجموعة الأولى لصالحها.

واستمرت الندية بين اللاعبتين في المجموعتين الثانية والثالثة الفاصلة لتستغرق المباراة ثلاث ساعات ودقيقتين.

وخاضت كوزنيتسوفا اليوم النهائي رقم 40 في مسيرتها الرياضية حتى الآن كما أنه الثالث له في تاريخ مشاركاتها بإنديان ويلز علما بأنها خسرت

النهائي أيضا في 2007 أمام السلوفاكية دانييلا هانتوتشوفا وفي 2008 أمام الصربية أنا إيفانوفيتش.

وفي المقابل، خاضت فيسنينا اليوم النهائي العاشر في مسيرتها الرياضية حتى الآن لكنه النهائي الأهم في مسيرتها حتى الآن.

وهذه هي المرة الأولى في مسيرتها الرياضية التي تخوض فيها فيسنينا نهائي إحدى هذه البطولات الكبيرة.