وتمكن السويسري المخضرم (36 عاماً) المصنف ثانياً عالمياً، من بلوغ الدور النهائي للدورة التي تقام في مسقط رأسه، للمرة الثالثة عشرة في مسيرته، علماً أنه أحرز لقبها سبع مرات.

وأتت سهولة فوز السويسري في نصف النهائي، على عكس الصعوبة التي واجهها في ربع النهائي الجمعة أمام الفرنسي أدريان مانارينو، بعدما تأخره أمام بمجموعة، قبل أن يفوز بالمجموعتين الثانية والثالثة.

وسيكون نهائي الأحد المواجهة الرابعة هذا الموسم بين فيدرر ودل بوترو المصنف 19 عالمياً، علماً أن المباراة الأخيرة كانت هذا الشهر عندما تفوق فيدرر في نصف نهائي دورة شنغهاي الصينية للماسترز، والتي أحرز لقبها على حساب المصنف أول عالمياً رافايل نادال.

ولا يزال في إمكان فيدرر إزاحة نادال عن صدارة التصنيف في نهاية الموسم، علماً أن الحسم سينتظر بطولة الماسترز الختامية التي تقام في لندن بين 12 تشرين الثاني/نوفمبر و19 منه، ويشارك فيها أفضل ثمانية لاعبين في العالم.

وبلغ دل بوترو النهائي بفوزه على سيليتش حامل اللقب والمصنف رابعاً عالمياً بنتيجة 6-4 و6-4، علماً أن الكرواتي خاض مباراة ماراثونية في ربع النهائي الجمعة امتدت لنحو ثلاث ساعات، فاز في ختامها على المجري مارتون فوكسوفيتش الصاعد من التصفيات، بنتيجة 7-6 (7-3)، 5-7، و7-6 (7-4).

وواصل دل بوترو تقديم أدائه الجيد خلال الأسابيع الماضية، حيث بلغ نصف نهائي شنغهاي، وأحرز الأسبوع الماضي لقب ستوكهولم السويدية. ويأمل دل بوترو في مواصلة التقدم لضمان مقعد له في بطولة الماسترز الختامية لهذا الموسم.

