فيدرر يكشف معاناته لأشهر من إصابة في اليد

وقال حامل الرقم القياسي في عدد ألقاب بطولات الغراند سلام مع 20 لقباً، لصحيفة "زونتاغ تسايتونغ" الألمانية "تعرضت لإصابة في يدي أثناء التمارين في بداية موسم الدورات العشبية، تسبب الأمر بمضاعفات أكثر مما كنت أتوقع. لازمني الألم لنحو ثلاثة أشهر".

وأضاف "هذا ليس عذراً"، مشيراً إلى أنه كان أحياناً "أشعر بالألم في الدقائق العشر الأولى من عملية الإحماء للمباراة. لكن الآن يمكنني تنفيذ الضربات الأمامية من دون التفكير بذلك".

واكتفى السويسري هذا الموسم بإحراز ثلاثة ألقاب هي بطولة أستراليا المفتوحة، ودورتي روتردام الهولندية وشتوتغارت الألمانية، وتلقى خلال الصيف خسارات غير متوقعة لاسيما في بطولة ويمبلدون الإنكليزية (في الدور ربع النهائي أمام الجنوب إفريقي كيفن أندرسون)، وفي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة (في ثمن النهائي أمام الأسترالي جون ميلمان).

ويستعد فيدرر البالغ من العمر 37 عاماً، للسعي للدفاع عن لقبه في بازل، وإحرازه للمرة التاسعة في مسيرته والرابعة في آخر خمسة أعوام، ويخوض الثلاثاء مباراته الأولى ضد الصربي فيليب كرايينوفيتش.

