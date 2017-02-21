فيدرر يتعهد بمواصلة اللعب في بال حتى 2019

وأعلن منظمو الدورة التي تقام في مسقط اللاعب الحامل الرقم القياسي في عدد الألقاب الكبرى (18)، "نحن سعداء لأننا نجحنا في توقيع عقد مع فيدرر لمدة ثلاث سنوات من ضمنها عام 2019"، وذلك في بيان على الموقع الالكتروني للدورة التي تقام داخل قاعة.

وأعرب فيدرر بدوره عن سعادته للمشاركة بقوله "اتطلع قدما للعب أمام جمهوري في الخريف المقبل. اللعب في بال هو لحظة كبيرة دائما خلال العام".

وتقام الدورة في نهاية الموسم سنوياً، وستقام نسخة 2017 من 21 تشرين الأول/اكتوبر حتى 29 منه.

ويؤشر العقد الموقع مع الدورة إلى أن مسيرة فيدرر على الأرجح أن تستمر أقله حتى سنة 2019، عندما سيكون في الـ 38 من عمره.

وكان فيدرر أحرز أخر القابه الكبيرة في 29 كانون الثاني/يناير الماضي عندما تغلب على منافسه الاسباني رافايل نادال في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة 6-4 و3-6 و6-1 و3-6 و6-3.

ويتضمن سجل فيدرر في البطولات الكبرى سبعة ألقاب في ويمبلدون، 5 في فلاشينغ ميدوز ومثلها في أستراليا بالاضافة إلى لقب واحد في رولان غاروس.