فيدرر لن يشارك في بطولة رولان غاروس

أعلن النجم السويسري روجيه فيدرر بأنه لن يشارك في بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثاني البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، وذلك بهدف التركيز على الدورات المقامة على الملاعب الصلبة والعشبية.

وسبق لفيدرر، الفائز بـ18 لقبا في بطولات الغراند سلام لكن من بينها لقب واحد في رولان غاروس أحرزه عام 2009، أن انسحب الموسم الماضي من البطولة الفرنسية المقامة على الملاعب الترابية بسبب اصابة في ركبته وظهره.

وقال اللاعب السويسري البالغ 35 عاما "كنت أعمل خلال الشهر الماضي بجهد كبير جدا، داخل الملعب وخارجه. لكن من أجل من محاولة مواصلة اللعب في دورات رابطة المحترفين لسنوات عديدة قادمة، أشعر أنه من الأفضل بالنسبة لي أن أتخلى عن المشاركة في الدورات المقامة على الملاعب الترابية هذا العام والتحضر لدورات الملاعب العشبية والصلبة".

واستعاد فيدرر هذا الموسم شيئا من مستواه السابق بإحراز لقب بطولة استراليا المفتوحة للمرة الخامسة في مسيرته، ثم أضاف لقبي دورتي انديان ويلز وميامي للماسترز، واضعا خلفه الإصابة التي أبعدته عن الملاعب لستة أشهر الموسم الماضي.

وسبق للسويسري المصنف رابعا عالميا أن حذر في دورة ميامي من أنه سيتخلى عن المشاركة في بعض الدورات المقامة على ملاعب ترابية، بينها مونتي كارلو ومدريد وروما للماسترز، وهو أكد الإثنين في بيان "أن بداية العام كانت رائعة بالنسبة لي لكن يجب علي الادراك بأن برنامج المشاركات سيشكل المفتاح من أجل استمراريتي في المستقبل".

وواصل "وبالتالي، توصلت وفريقي إلى خلاصة اليوم، بأن خوض دورة واحدة وحسب على الملاعب الترابية (رولان غاروس) ليس أفضل قرار بالنسبة لتحضيراتي لما تبقى من الموسم، إن كان على صعيد لعب كرة المضرب أو على الصعيد البدني. سأشتاق الى الجمهور الفرنسي الذي ساندني دائما، وأتطلع لرؤيته في رولان غاروس العام المقبل".