فيدرر سيبدأ موسمه على الملاعب العشبية في شتوتغارت

يستهل النجم السويسري روجيه فيدرر، الذي غاب عن جميع الدورات المقامة على الملاعب الترابية ومن بينها بطولة رولان غاروس (27 أيار/مايو إلى 10 حزيران/يونيو)، موسمه على الملاعب الشعبية من خلال مشاركته في دورة شتوتغارت الألمانية وذلك للعام الثاني توالياً كما أعلن الاربعاء.

واعتبر فيدرر الفائز بـ 20 لقباً كبيراً في بيان رسمي بأن "توقعاته على الملاعب العشبية أعلى بطبيعة الحال واتطلع إلى مشاركتي في شتوتغارت بفارغ الصبر".

وكان فيدرر مني بالخسارة في مستهل مشاركته في دورة شتوتغارت العام الماضي بسقوطه أمام الألماني تومي هاس الذي اعتزل رسمياً خلال العام الحالي.

لكن فيدرر عوض ذلك من خلال فوزه بدورة هاله الألمانية ثم أحرز لقبها الثامن في بطولة ويمبلدون.