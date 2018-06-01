فوزنياكي الى الدور الرابع

وتقدمت فوزنياكي، الفائزة في بداية الموسم الحالي بلقبها الأول الكبير بعد تتويجها بطلة لاستراليا المفتوحة، في المجموعة الثانية 5-صفر، وكادت تفوز بمجموعتين نظيفتين، لكن الفرنسية احرزت ثلاثة اشواط قبل ان تخسرها والمباراة.

وتأمل فوزنياكي بأن تتخلص من عقدة بطولات الغراند سلام والذهاب في رولان غاروس حتى النهاية والفوز باللقب، بعد أن كانت أفضل نتيجة لها في البطولة الفرنسية الوصول الى ربع النهائي مرتين عامي 2010 و2017.

وتلعب الدنماركية التي تصدرت التصنيف العالمي سابقا من دون ان تتوج بأي لقب كبير، في ثمن النهائي مع الروسية داريا كاساتكينا الرابعة عشرة الفائزة على اليونانية ماريا ساكاري 6-1 و1-6 و6-3.



