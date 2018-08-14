فلاشينغ ميدوز: بطاقة دعوة لفافرينكا وكوزنتسوفا وأزارنكا

كما ستدعى المصنفة أولى عالمياً سابقاً البيلاروسية فيكتوريا أزارنكا إلى البطولة التي تقام بين 27 آب/أغسطس والتاسع من أيلول/سبتمبر في نيويورك.

وأحرز فافرينكا (33 عاماً) لقب البطولة عام 2016 بفوزه على الصربي نوفاك دجوكوفيتش. الا أن السويسري الذي بلغ المركز الثالث في التصنيف العالمي في مسيرته، تراجع حالياً إلى المركز 151 بعد غيابه في النصف الثاني من العام الماضي بسبب إصابة وعملية جراحية في الركبة.

أما كوزنتسوفا (33 عاماً) التي أحرزت لقب البطولة عام 2004، فعادت إلى المركز 88 في التصنيف العالمي بعد فوزها بلقب دورة واشنطن نهاية تموز/يوليو، الا أنها لم تتمكن من القيام بذلك في الوقت المطلوب للمشاركة في القرعة الرئيسية للبطولة الأميركية.

أما أزارنكا (29 عاماً) المتوجة بلقب بطولة أستراليا المفتوحة مرتين، فتعود تدريجياً إلى الملاعب بعد غيابها المطول بسبب الحمل والأمومة، والمعركة القضائية للحصول على حق بحضانة مولودها الأول. وتحتل أزارنكا حاليا المركز 87 في التصنيف العالمي، علماً أنه سبق لها بلوغ نهائي البطولة الأميركية عامي 2012 و2013.

