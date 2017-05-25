غراف اقنعت اغاسي بتدريب ديوكوفيتش

وقال اغاسي في حديث لقناة "فرانس 3": "قلت لا لديوكوفيتش في البداية، ولكن شتيفي قالت لي، ربما عليك القيام بذلك. حاول. على الارجح انها كانت ترغب في التخلص مني".

وسيشرف اغاسي (47 عاماً) على تدريب ديوكوفيتش في بطولة فرنسا المفتوحة، ثاني البطولات الكبرى، على ملاعب رولان غاروس، حيث سيدافع الصربي عن لقبه.

واضاف: "لن ادرب ديوكوفيتش على المدى البعيد. الاتفاق الوحيد بيننا يتعلق برولان غاروس. انه ليس عمل حقاً بالنسبة لي، لأنني أعشق الحديث مع نوفاك. سأبقى مباراة أو مباراتين في رولان غاروس، وبعد ذلك سأسافر مع عائلتي، لان ذلك كان مخططاً منذ فترة طويلة. ولكن اذا نجحت في تعديل جزئية او اثنين، أنا متأكد بأنه سيذهب بعيداً جداً".