طوني نادال ينفصل عن ابن شقيقه رافاييل

ونقل موقع tennisitaliano الإيطالي لكرة المضرب عن العم نادال: "بدءا من العام المقبل لن أتبع رافاييل في الدورات، وسأركز حصريا على أكاديميتنا (لكرة المضرب)".

وقال بنيتو بيريز المتحدث باسم اللاعب لوكالة "فرانس برس" إن القرار لم يكن متوقعا: "فاجأتنا هذه الكلمات. إذا قال ذلك، فهو لا يقصد سوى ذلك. سأتحدث إلى رافا في هذا الخصوص في الأيام المقبلة. لا أعتقد بأننا سنتواصل على الفور بشأن هذا الموضوع".

وقال المدرب نادال إنه لا يوجد خلاف مع المصنف أول عالميا سابقا: "العلاقة مع ابن شقيقي لا تزال ممتازة. طوال كل تلك السنوات، لم نواجه أي أزمة".

وتابع: "حتى عندما كان عمره 17 عاما، كنت أنا من يقرر كل شيء. ثم وصل كارلوس كوستا كمدير. أصبح والده أقرب ولكل منهم رأيه الخاص".

وأردف: "الحقيقة أنه في كل سنة، كان يتقلص حجم قراراتي، وصولا إلى اليوم الذي لا أقرر فيه شيئا".

وانضم اللاعب السابق كارلوس مويا إلى جهاز نادال التدريبي نهاية العام الماضي.

وغاب نادال (30 عاما) عن قسم كبير من الموسم الماضي بسبب الإصابة، إلا أنه قدم أداء جيدا مطلع هذه السنة، فبلغ المباراة النهائية لأولى البطولات الأربع الكبرى ("غراند سلام") قبل أقل من أسبوعين في ملبورن، ثم خسر بصعوبة بالغة أمام غريمه السويسري روجيه فيدرر في مباراة ماراتونية من خمس مجموعات.