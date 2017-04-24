صدارة التصنيف تعود لسيرينا

وانتقلت اللاعبة الأميركية البالغة 35 عاماً من المركز الثاني إلى الصدارة على حساب الألمانية أنجيليك كيربر بعد أسبوع مخصص حصرا لمسابقة كأس الاتحاد.

وكشفت سيرينا الأربعاء بأنها لن تعود الى الملاعب هذا العام لأنها حامل وتنتظر مولودها الأول الخريف المقبل، لكنها تعهدت بالعودة إلى المنافسات العام المقبل رغم أنها ستكون في السادسة والثلاثين من عمرها.

ولم تخض اللاعبة الأميركية أي مباراة منذ فوزها وهي في بداية حملها على شقيقتها الكبرى فينوس في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة في كانون الثاني/يناير الماضي.

وتسبب غياب سيرينا التي أعلنت انسحابها من دورتي انديان ويلز وميامي الأميركيتين بسبب مشاكل في الركبة، بتنازلها عن صدارة ترتيب المحترفات لمصلحة كيربر لكنها استعادته الاثنين بفارق ضئيل جداً عن الألمانية (7010 نقاط مقابل 6925 نقطة).

وسيكون تحطيم الرقم القياسي المطلق لعدد الألقاب في البطولات الكبرى، إن كان في حقبة الهواة أو الاحتراف، من الدوافع التي تجعل سيرينا تعمل جاهداً للعودة الى الملاعب العام المقبل.

كان تتويج سيرينا في بطولة أستراليا تاريخياً، لأنها تمكّنت من التفوق على الألمانية شتيفي غراف والانفراد بالرقم القياسي من حيث عدد الألقاب في بطولات الغراند سلام بعدما رفعت رصيدها إلى 23 لقباً.

وتأمل سيرينا السير على خطى الأسطورة الأسترالية مارغاريت كورت، اللاعبة الوحيدة التي تتفوق على النجمة الأميركية بعدد الألقاب الكبرى (24 لكن 13 منها خلال حقبة الهواة)، وذلك لأن كورت أحرزت لقبها الكبير الأخير عام 1973 في فلاشينغ ميدوز بعد عام فقط على وضعها طفلا.

واعتادت سيرينا على العودة الى الملاعب بقوة بعد غياب طويل، فهي غابت عن المنافسات حوالي عام بعد تتويجها بلقب ويمبلدون في 2010 بسبب معاناتها من انسداد رئوي.

وكانت دورة اوكلاند اوائل الموسم الحالي، المشاركة الأولى لسيرينا منذ خروجها من الدور نصف النهائي لبطولة فلاشينغ ميدوز في أيلول/سبتمبر، وتمكنت بعدها من أحراز لقب بطولة أستراليا للمرة السابعة في مسيرتها الأسطورية.



- ترتيب اللاعبات العشر الأوليات:

1- الأميركية سيرينا وليامس 7010

2- الألمانية أنجيليك كيربر 6925

3- التشيكية كارولينا بليسكوفا 6020

4- السلوفاكية دومينيكا تشيبولكوفا 5065

5- الرومانية سيمونا هاليب 5021

6- الإسبانية غاربيني موغوروتسا 4691

7- البريطانية جوانا كونتا 4330

8- البولندية انييسكا رادفانسكا 4205

9- الروسية سفتلانا كوزنتسوفا 4025

10- الأميركية ماديسون كيز 3857