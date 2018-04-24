شارابوفا مصممة على استعادة مجدها السابق

وعادت اللاعبة الروسية (31 عاماً) بعد فترة إيقاف استمرت 15 شهراً لتشارك في بطولة شتوتغارت في نيسان أبريل الماضي وفازت منذ ذلك الحين بلقب واحد فقط في تيانجين المفتوحة بعد عروض متذبذبة ومشاكل تتعلق بالإصابات.

وستشارك شارابوفا في بطولة شتوتغارت هذا العام وتواجه كارولين غارسيا في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

وقالت شارابوفا: "عندما تتذوق طعم ألقاب البطولات الأربع الكبرى، يكون من الطبيعي أن يصبح هذا الهدف في ذهنك".

وأضافت "سيكون من السذاجة القول إن هدفي هذا العام الفوز ببطولات صغيرة لأنني حريصة على الوجود في أعلى المستويات. اختبرت هذا الشعور وأريد أن أمر به مجدداً. سأواصل العمل من أجل ذلك".

ولا يوجد لدى شارابوفا، التي أحرزت لقبها الأخير في البطولات الأربع الكبرى في فرنسا المفتوحة عام 2014، أي خطط للاعتزال.

وقالت في هذا الصدد: "لم أضع جدولاً زمنيا لنفسي، لكني أقول دائما إنني سأفعل ذلك بشروطي، أود المشاركة في الأولمبياد مرة أخرى، لكن لا أعرف ما سيحدث في هذه النقطة في 2018. أريد مواصلة المضي قدماً وأرغب في مواصلة العمل وسأرى إلى أين يأخذني ذلك".