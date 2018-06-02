شارابوفا في ثمن النهائي تنتظر سيرينا

حققت الروسية المصنفة أولى عالميا سابقا ماريا شارابوفا عودة موفقة الى الملعب المركزي "فيليب شاترييه"، بفوزها في مباراتها الأولى عليه منذ ثلاثة أعوام على التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة سادسة بنتيجة سهلة 6-2 و6-1، في مباراة لم تستمر أكثر من 59 دقيقة.

وتواجه شارابوفا، الفائزة بلقب رولان غاورس عامي 2012 و2014، احتمال مواجهة الأسطورة العائدة الأميركية سيرينا وليامس في الدور الرابع.

وتشارك شارابوفا (31 عاما) للمرة الأولى في البطولة الفرنسية منذ عودتها الى المنافسات العام الماضي من إيقاف 15 شهرا على خلفية المنشطات.

وقالت الروسية "كنت أعرف انه علي اللعب جيدا ضد منافسة قوية. تمكنت من الابقاء على أداء هجومي ولعبت بطريقة ذكية أيضا".

ولم تتمكن المصنفة أولى عالميا سابقا بليسكوفا من الوقوف في وجه الضربات القوية لمنافستها المتوجة في مسيرتها بخمسة ألقاب كبرى.

وسيكون الموعد المقبل لشارابوفا في ثمن النهائي مع الفائزة من المباراة بين وليامس (37 عاما) المصنفة أولى عالميا سابقا والعائدة حديثا من إجازة أمومة امتدت لأكثر من عام، والألمانية المصنفة 11 جوليا غورغيس.

والتقت شارابوفا وسيرينا المتوجة بـ 23 لقبا كبيرا في مسيرتها (رقم قياسي في عصر الاحتراف)، 21 مرة سابقا، وتتفوق الأميركية بشكل كبير بفوزها في 19 مباراة، منها 18 تواليا.

وعن مواجهتها المحتملة مع سيرينا، قالت شارابوفا "اعتقد أن هناك الكثير من الأشياء التي قامت بها خلال مسيرتها أفضل مني... الأرقام لا تكذب".

وبلغت الدور الرابع ايضا الاسبانية غاربيني موغوروتسا المصنفة ثالثة بفوزها على الاسترالية سامانتا ستوسور بسهولة 6-صفر و6-2.

وخاضت الاسبانية المتوجة باللقب الفرنسي عام 2016 وحاملة لقب بطولة ويمبلدون الانكليزية 2017، مباراة سهلة السبت، اذ حسمت المجموعة الأولى لصالحها في 25 دقيقة، بينما انتظرت منافستها المتوجة بلقب بطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية عام 2011 ووصيفة بطلة 2010 في باريس، حتى الشوط الثالث من المجموعة الثانية لتفوز بأول شوط لها.

وقالت موغوروتسا "كنت أعتقد ان المباراة ستكون صعبة جدا ضد بطلة سابقة للولايات المتحدة ولاعبة بلغت النهائي هنا (...) كنت مدركة ان المباراة ستكون صعبة اذا لم أقدم أفضل كرة مضرب لدي".

وتلاقي موغوروتسا في الدور المقبل الأوكرانية ليزيا تسورينكو التي تغلبت على السلوفاكية المصنفة 19 ماغدالينا ريباريكوفا بنتجة 6-2 و6-4.

وتأهلت ايضا الأميركية سلون ستيفنز العاشرة بفوزها على الإيطالية كاميلا جورجي 4-6 و6-1 و8-6، فيما ودعت التشيكية بترا كفيتوفا الثامنة من الدور الثالث بخسارتها امام الاستونية انيت كونتافيت الخامسة والعشرين 6-7 (6-8) و6-7 (4-7).