شارابوفا ستخوض تصفيات ويمبلدون

وكانت اللاعبة المصنفة أولى عالمياً سابقاً، عادت في نيسان/أبريل إلى الملاعب بعد انقضاء عقوبة إيقافها 15 شهراً بسبب المنشطات. وشاركت شارابوفا التي أحرزت خمسة ألقاب في البطولات الكبرى، في ثلاث دورات منذ عودتها بموجب بطاقات دعوة، إلا أنها ستغيب هذا الشهر عن بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثاني دورات "الغراند سلام"، بسبب رفض الاتحاد الفرنسي لكرة المضرب توجيه بطاقة دعوة لها.

وقالت شارابوفا (30 عامًا) في بيان على موقعها الالكتروني: "بسبب تحسن تصنيفي بعد الدورات الثلاث التي خضتها منذ عودتي، سأخوض أيضًا التصفيات المؤهلة إلى ويمبلدون في روهامبتون، ولن أتقدم بطلب الحصول على بطاقة دعوة خاصة إلى القرعة الأساسية" للبطولة المقررة بين الثالث من تموز/يوليو و16 منه.

وشاركت شارابوفا منذ عودتها في دورات شتوتغارت الألمانية ومدريد الإسبانية وروما الإيطالية، وتلقت بطاقة دعوة للمشاركة في دورة برمينغهام البريطانية في حزيران/يونيو المقبل، والتي تعد من الدورات التحضيرية لويمبلدون، وتقام مثلها على ملاعب عشبية.

وقالت اللاعبة الروسية: "قبل أشهر تلقيت بطاقة دعوة من برمينغهام، إحدى أكثر الدورات المحفورة في ذاكرتي كلاعبة شابة. أنا ممتنة جداً ومتحمسة للمشاركة في هذا الحدث مرة جديدة".

وتحتل شارابوفا حالياً المركز 211 في ترتيب اللاعبات المحترفات، وهو ما لا يتيح لها المشاركة مباشرة في البطولات الكبرى. وتحتاج اللاعبة للفوز في ثلاث مباريات من تصفيات ويمبلدون للتأهل.

ولقيت دعوتها إلى الدورات انتقادات من لاعبات ولاعبين محترفات، اعتبروا أن عليها إثبات جدارتها مجدداً قبل خوض المنافسات.

وكان رئيس الاتحاد الفرنسي برنار جيوديسيلي أعلن الثلاثاء رفض منح شاربوفا بطاقة دعوة إلى بطولة فرنسا، قائلاً أنه "إذا كانت هناك بطاقات دعوة مخصصة للعائدين من الإصابات، فلا توجد بطاقات مماثلة للعائدين من عقوبة الايقاف بسبب المنشطات".

وعلقت شارابوفا على الخطوة بالقول أنه: "إذا كان هذا ما يتطلبه الأمر لأنهض مجدداً، فأنا ماضية في ذلك حتى النهاية، كل يوم".