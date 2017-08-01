شارابوفا تحقق انتصاراً هاماً في أميركا

وعادت اللاعبة الروسية الفائزة بخمسة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى إلى التنس في نيسان/ أبريل عقب إيقافها لسقوطها في اختبار للمنشطات لكنها أصيبت في عضلات الفخذ في بطولة إيطاليا المفتوحة في أيار/ مايو وواجهت صعوبات أمام برادي قبل أن تفوز 6-1 و4-6 و6-صفر.

وقالت شارابوفا في مقابلة على جانب الملعب "أشعر وكأنني أريد معانقة الجميع وأقول لهم شكرا. إنها مباراتي الأولى في الولايات المتحدة منذ فترة طويلة حقاً".



وتعرضت شارابوفا لضغط من جانب برادي التي أجبرتها على خوض عدة أشواط طويلة خلال المباراة.

وفي المجموعة الأولى أنقذت شارابوفا ثلاث نقاط لخسارة إرسالها في الشوط السادس وصمدت لتتقدم 5-1 قبل أن تحسم المجموعة في الشوط التالي.

وردت برادي بالتقدم 3-0 في المجموعة الثانية قبل أن تتماسك شارابوفا مجدداً لتفوز بسهولة بالمجموعة الثالثة وتضرب موعداً مع المصنفة السابعة ليسيا تسورنكو التي هزمت لارا أروابارينا فيسينو 6-3 و6-3.

وقالت شارابوفا عن خسارتها للمجموعة الثانية "كانت خيبة أمل لكن هكذا تسير الأمور. أشعر وكأنني أواجه العديد من الأشياء: عدم اللعب لفترة طويلة.. ومنافسة تستطيع تقديم أداء رائع".

وأضافت "كل ما يهم هو أن استمر في اللعب. كلما لعبت أكثر تحسنت. هذا هو الهدف".