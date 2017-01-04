سينياكوفا تطيح بهاليب وأنس جابر تودع شينزين

فجرت التشيكية كاترينا سينياكوفا أولى مفاجآت بطولة شينزين الصينية للتنس حيث أطاحت بالبطلة السابقة الرومانية سيمونا هاليب، المصنفة الثانية للبطولة، بعد أن تغلبت عليها 6 - 3 و4 - 6 و7 - 5 اليوم الأربعاء في الدور الثاني للبطولة.

وتأهلت التشيكية كريستينا بليسكوفا إلى دور الثمانية أيضاً بالفوز على التايوانية كاي تشين تشانغ 6 -1 و6 - 2 بينما انتهى مشوار التونسية أنس جابر بعدما تغلبت عليها الصربية نينا ستويانوفيتش 4 - 6 و6 - 3 و6 - 3 .

وكانت نسخة العام الماضي من البطولة الصينية قد شهدت انطلاقة قوية لسينياكوفا، وقد أبدت اللاعبة التشيكية رغبة حقيقية في مواصلة التألق بالبطولة وتغلبت على هاليب المصنفة الرابعة على العالم.

ولم تحقق سينياكوفا سوى انتصار واحد سابق على لاعبة من المراكز العشرين الأوائل بالتصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات، وكان على حساب أندريا بتكوفيتش في عام 2015 .