سينياكوفا تحرز باكورة ألقابها

وستدخل اللاعبة التشيكية، البالغة من العمر 20 عاماً، نادي اللاعبات الـ40 الأوليات في تصنيف رابطة المحترفات للمرة الأولى في مسيرتها حيث ستصعد من المركز 52 إلى الـ37 بفضل إحرازها لقب الدورة الصينية.

وكانت سينياكوفا تخوض النهائي الثالث في مسيرتها بعد دورتي طوكيو وباشتاد العام الماضي، فيما سقطت ريسك التي ستتراجع من المركز الـ39 إلى الـ44 في تصنيف المحترفات، عند الحاجز الأخير في شينزن للعام الثاني على التوالي (خسرت نهائي 2016 أمام البولندية إنييسكا رادفانسكا).

وبدأت المباريات النهائية تشكل عقدة للاعبة الأميركية البالغة من العمر 26 عاماً، إذ خسرت العام الماضي المباريات النهائية الثلاث التي خاضتها في دورات تيانجين ونوتنغهام وشنزن، ليبقى في سجلها لقب وحيد أحرزته عام 2014 في تيانجين.

وكانت مواجهة السبت الثانية بين سينياكوفا وريسك، وجددت التشيكية تفوقها على منافستها الأميركية بعد أن تغلبت عليها العام الماضي في الدور ربع النهائي لدورة أوساكا.