سيليتش يتخلى عن المركز الرابع لديميتروف

وخرج سيليتش من الدور الثاني في دورة اسطنبول على يد التونسي مالك الجزيري، في أول مباراة بعد إعفائه من خوض الدور كونه من المصنفين الأربعة الأوائل وتحديد المصنف أول، بينما لم يلعب ديميتروف في أي من الدورات التي أقيمت الأسبوع الماضي.

في المقابل، تقدم الجزيري 16 مركزاً إلى المركز الـ62، وحقق الياباني تارو دانيال الذي أحرز باكورة ألقابه في الدورة التركية في سن الـ 25 عاماً، قفزة كبيرة بلغت 32 درجة ودخل لأول مرة نادي الـ 100 الأوائل (المركز 82).

وفي قمة التصنيف، بقي "الماتادور" الإسباني رافاييل نادال المشارك حالياً في دورة مدريد، متصدراً أمام السويسري روجيه فيدرر الغائب عن الدورات الترابية، والألماني ألكسندر زفيريف الذي احتفظ بلقبه في دورة ميونيخ.

ترتيب المصنفين العشرة الأوائل

1- الإسباني رافاييل نادال 8770 نقطة.

2- السويسري روجيه فيدرر 8670 نقطة.

3- الالماني ألكسندر زفيريف 5195 نقطة.

4- البلغاري غريغور ديميتروف 4950 نقطة.

5- الكرواتي مارين سيليتش 4780 نقطة.

6- الارجنتيني خوان مارتن دل بوترو 4470 نقطة.

7- النمسوي دومينيك تييم 3545 نقطة.

8- الجنوب افريقي كيفن اندرسون 3345 نقطة.

9- الأميركي جون ايسنر 3125 نقطة.

10- البلجيكي دافيد غوفان 3020 نقطة.