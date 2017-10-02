سيليتش إلى الدور الثاني من دورة طوكيو

واحتاج سيليتش، إلى 73 دقيقة لبلوغ الدور الثاني.

ويلتقي سيليتش في الدور المقبل مع الياباني ياسوتاكا اوتشياما المشارك ببطاقة دعوة والذي تغلب على الكرواتي فرانكو سكوغور الصاعد من التصفيات 6-3 و3-6 و6-1.

كما تأهل إلى الدور ذاته الجنوب افريقي كيفن اندرسون الخامس بفوزه على الفرنسي جيل سيمون 6-2 و7-6 (8-6)، ليضرب موعدا مع الاميركي راين هاريسون الفائز على الياباني يوسوكي تاكاهاشي الصاعد من التصفيات 6-4 و4-6 و6-4.

وخرج الاسباني البرت راموس السابع من الدور الأول بخسارته امام التشيكي ييري فيسيلي 2-6 و6-2 و3-6.

ويلتقي فيسيلي في الدور الثاني مع الفرنسي ادريان مانارينو الفائز على الياباني غو سويدا المشارك ببطاقة دعوة 7-5 و7-6 (7-3).

كما تأهل الأسترالي برنارد طوميتش بفوزه على البرتغالي جواو سوزا 6-3 و3-6 و6-3، ليلتقي مع الأرجنتيني دييغو شفارتسمان الثامن او الاميركي دونالد يونغ.

