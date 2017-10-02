الدوري الإنكليزي الممتاز
تنس
AFP

سيليتش إلى الدور الثاني من دورة طوكيو

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بلغ الكرواتي مارين سيليتش الدور الثاني لدورة طوكيو الدولية للتنس البالغ مجموع جوائزها 1,706,175 مليون دولار بفوزه الاثنين على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الصاعد من التصفيات 6-3 و6-3.

واحتاج سيليتش، إلى 73 دقيقة لبلوغ الدور الثاني.

ويلتقي سيليتش في الدور المقبل مع الياباني ياسوتاكا اوتشياما المشارك ببطاقة دعوة والذي تغلب على الكرواتي فرانكو سكوغور الصاعد من التصفيات 6-3 و3-6 و6-1.

كما تأهل إلى الدور ذاته الجنوب افريقي كيفن اندرسون الخامس بفوزه على الفرنسي جيل سيمون 6-2 و7-6 (8-6)، ليضرب موعدا مع الاميركي راين هاريسون الفائز على الياباني يوسوكي تاكاهاشي الصاعد من التصفيات 6-4 و4-6 و6-4.

وخرج الاسباني البرت راموس السابع من الدور الأول بخسارته امام التشيكي ييري فيسيلي 2-6 و6-2 و3-6.

ويلتقي فيسيلي في الدور الثاني مع الفرنسي ادريان مانارينو الفائز على الياباني غو سويدا المشارك ببطاقة دعوة 7-5 و7-6 (7-3).

كما تأهل الأسترالي برنارد طوميتش بفوزه على البرتغالي جواو سوزا 6-3 و3-6 و6-3، ليلتقي مع الأرجنتيني دييغو شفارتسمان الثامن او الاميركي دونالد يونغ.
 

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